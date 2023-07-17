Кардиолог рассказал, как сохранить здоровье и хорошее самочувствие в жару 17.07.2023, 15:36

Полезные советы.

Как и сильный холод, жара может быть очень опасной для здоровья. Особенно это касается пожилых людей, беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями. Кардиолог и доцент Института экологической медицины (Швеция) Петтер Люнгман рассказал, как сохранить здоровье и хорошее самочувствие даже в очень жаркую летнюю погоду.

«Чтобы предотвратить риски для здоровья, связанные с жарой, важно создать вокруг себя прохладную среду. Например, если нет кондиционера, вы можете принять холодный душ или ванну, либо обернуться холодным мокрым полотенцем. Также вы должны часто пить воду, так как наш организм не может хранить ее, и пополнять запасы электролитов, поскольку из-за жары вы теряете их вместе с потом», — рекомендует кардиолог.

Кроме этого, в жаркую погоду врач советует избегать прямых солнечных лучей, сократить физические нагрузки и прислушиваться к своему телу. Если вы почувствовали головокружение, вялость и тошноту, найдите максимально прохладное место или тень, сядьте, выпейте несколько глотков воды и отдохните 20—30 минут.

«Также в жару не стоит пить кофе и алкогольные напитки, потому что они обладают мочегонным действием и влияют на функцию кровеносных сосудов», — добавил Петтер Люнгман.

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