Белорус - западным политикам: Вводите санкции, мы потерпим 2 17.07.2023, 15:44

Настало время для решительных действий.

Читатель сайта Charter97.org пишет о бесчеловечных репрессиях, с которыми приходится сталкиваться белорусским политзаключенным. Единственный выход из этой ситуации, по мнению белоруса, — это усиление санкций:

— Сначала Анастасия Дашкевич сообщила, что ее мужа Дмитрия, который уже отбыл наказание за участие в одном из августовских маршей, не выпустили из колонии. Изобретательные каратели на бумаге его якобы «освободили», а потом опять «задержали» уже по другому обвинению.

Я был немного знаком с Дмитрием. Он делал мебель для нашей квартиры, наши дети ходили в одну школу. Его четверо детей пока не могут увидеть любимого папу. Представляю, как огорчилась его жена Анастасия, которую, кстати, «милостивый» лукашистский суд приговорил только к ограничение свободы (еще полтора года для Насти будет тюрьмой собственная квартира).

Мы едва успели «переварить» эту новость, как следующая ударила обухом по голове: в неволе умер Алесь Пушкин. Я не был лично знаком с Алесем, но в раньше видеться с ним выпадало: на съезде БНФ, на шествиях в Минске. Многим он был известен как яркая креативная личность-художник, организатор различных творческо-политических акций.

Мы видим, что режим Лукашенко даже и не думает прекращать репрессии: белорусов продолжают пытать и убивают в тюрьмах, которые постепенно превращаются в лагеря смерти. Чтобы остановить эту адскую лукашистскую машину, недостаточно выражения глубокой озабоченности. Очевидно, настало время усиления контроля за уже введенными санкциями и введения новых действенных мер против луканомики.

Иногда приходится читать такие высказывания, что санкции только вредят простому люду, это разрушает экономику и т.д. Война, например, разрушает экономику Украины в первичном смысле слова. Так, может, не надо давать украинцам оружие, чтобы военные действия как можно быстрее завершились?

Я уверен, что белорусы будут согласны некоторое время терпеть экономические неудобства от санкций ради освобождения Отечества. На самом деле — это не такая и большая плата. Тысячи наших героев в пыточных платят здоровьем и жизнью. Сотни тысяч наших соотечественников в изгнании, они совсем не роскошествуют. Каждому из нас нужно внести свой вклад, чтобы достичь общей победы.

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