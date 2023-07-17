«Спалили контору»: эксперт сказал, что выдает фейковость «покушения» на Симоньян и Собчак 2 17.07.2023, 15:55

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В России озвучили один странный факт.

В России озвучили один факт, который выдает фейковость того, что планировалось «покушение» на пропагандистку Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак.

За Симоньян и Собчак «киллерам» якобы пообещали одинаковую сумму, и это свидетельствует о неправдивости информации, заявил писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, понятно, что еслы бы к преступлению были причастны «действительно настоящие враги, украинские интервенты, то они бы за Симоньян дали больше».

«…1,5 млн рублей за Симоньян - это много или мало? Кстати, вот я думаю, что Симоньян должно быть знаете, что обидно? Что за нее и за Собчак дают одинаково. Это из каких соображений? То есть Симоньян, значит, пашет, как сумасшедшая, весь день на пропагандистских каналах, а Собчак иногда даже у Макаревича (антипутинист, российский музыкант Андрей Макаревич - Ред.) интервью берет. А платят одинаково. Вот это уже выдает неправду», - подчеркнул он.

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