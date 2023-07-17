«Cмакую каждую фразу учительницы»5
- 17.07.2023, 16:03
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Как белорусов заставляют бесплатно делать ремонт в школах.
Читательница сайта Charter97.org из Минска рассказала, как родителей в школе, где учится его ребенок, заставляют делать ремонт:
— «Здравствуйте, уважаемые родители! Вот и наступила пора ремонта в нашем классе!»
Звучит, как начало стендапа Макса Коновала. Но нет, это вовсе не он, это сообщество нашего класса в одном из мессенджеров. Ставятся задачи, сколько сильных и ловких мужчин нужно, чтобы снять и вынести всю мебель, далее нужно найти специалиста, который сможет заколеровать краску и покрасить класс! Третий день идет упорное обсуждение, кто что и когда может сделать.
Я в эту болтовню не лезу, наблюдаю со стороны. Смакую каждую фразу учительницы, удивляюсь белорусам!
Читательница сайта Charter97.org удивляются, как белорусы быстро забыли про 2020-й год:
— Как быстро снова стали в оглобли и тянут этот воз дальше в направлении 1937 года. Мне больно, мне больно, хочется кричать: настоящих белорусов пытают и убивают в тюрьмах! А вы снова стали рабами этой системы! Опять ей исправно служите.
Пробудитесь, отряхните пыль рабства. Ну неужели нельзя в этой простой ситуации хотя бы сказать, что лето — это пора отдыха, что я не буду выполнять то, на что государством должны выдаваться ресурсы, как финансовые так и трудовые. Поймите одно, что вашу бесплатную работу используют, а средства снова пойдут на репрессивный аппарат.
Мне в этой ситуации вспомнились строки Максима Богдановича:
Народ, Беларускі Народ!
Ты — цёмны, сляпы, быццам крот.
Табою ўсягды пагарджалі,
Цябе не пушчалі з ярма
І душу тваю абакралі,—
У ёй нават мовы няма.
Збудзіўшысь ад грознай бяды,
Ўвесь поўны смяротнай жуды,
Ты крыкнуць не вольны «Ратуйце!»
І мусіш ты «Дзякуй» крычаць.
Пачуйце жа гэта, пачуйце,
Хто ўмее з вас сэрцам чуваць!