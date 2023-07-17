«Cмакую каждую фразу учительницы» 5 17.07.2023, 16:03

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Как белорусов заставляют бесплатно делать ремонт в школах.

Читательница сайта Charter97.org из Минска рассказала, как родителей в школе, где учится его ребенок, заставляют делать ремонт:

— «Здравствуйте, уважаемые родители! Вот и наступила пора ремонта в нашем классе!»

Звучит, как начало стендапа Макса Коновала. Но нет, это вовсе не он, это сообщество нашего класса в одном из мессенджеров. Ставятся задачи, сколько сильных и ловких мужчин нужно, чтобы снять и вынести всю мебель, далее нужно найти специалиста, который сможет заколеровать краску и покрасить класс! Третий день идет упорное обсуждение, кто что и когда может сделать.

Я в эту болтовню не лезу, наблюдаю со стороны. Смакую каждую фразу учительницы, удивляюсь белорусам!

Читательница сайта Charter97.org удивляются, как белорусы быстро забыли про 2020-й год:

— Как быстро снова стали в оглобли и тянут этот воз дальше в направлении 1937 года. Мне больно, мне больно, хочется кричать: настоящих белорусов пытают и убивают в тюрьмах! А вы снова стали рабами этой системы! Опять ей исправно служите.

Пробудитесь, отряхните пыль рабства. Ну неужели нельзя в этой простой ситуации хотя бы сказать, что лето — это пора отдыха, что я не буду выполнять то, на что государством должны выдаваться ресурсы, как финансовые так и трудовые. Поймите одно, что вашу бесплатную работу используют, а средства снова пойдут на репрессивный аппарат.

Мне в этой ситуации вспомнились строки Максима Богдановича:

Народ, Беларускі Народ!

Ты — цёмны, сляпы, быццам крот.

Табою ўсягды пагарджалі,

Цябе не пушчалі з ярма

І душу тваю абакралі,—

У ёй нават мовы няма.

Збудзіўшысь ад грознай бяды,

Ўвесь поўны смяротнай жуды,

Ты крыкнуць не вольны «Ратуйце!»

І мусіш ты «Дзякуй» крычаць.

Пачуйце жа гэта, пачуйце,

Хто ўмее з вас сэрцам чуваць!

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