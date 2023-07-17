В Краснодарском крае РФ упал военный штурмовик Су-25

В Краснодарском крае РФ упал военный штурмовик Су-257
- 17.07.2023, 15:59
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Момент падения попал на видео.
В районе города Ейск (Краснодарский край) сегодня, 17 июля, упал военный российский самолет Су-25. Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash.
«Момент падения военного самолета Су-25 недалеко от пляжа в Ейске», - говорится в сообщении к видео.
Отмечается, что пилота нашли, он в тяжелом состоянии. Его вытащили из воды на берег и сейчас оказывают первую помощь.
Telegram-каналы сообщают, что штурмовик Су-25 мог совершать тренировочный полет и упасть недалеко от аэродрома.
Ейск находится на противоположном берегу Таганрогского залива (Азовское море) от оккупированного Мариуполя.