В Краснодарском крае РФ упал военный штурмовик Су-25 7 17.07.2023, 15:59

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Момент падения попал на видео.

В районе города Ейск (Краснодарский край) сегодня, 17 июля, упал военный российский самолет Су-25. Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash.

«Момент падения военного самолета Су-25 недалеко от пляжа в Ейске», - говорится в сообщении к видео.

Отмечается, что пилота нашли, он в тяжелом состоянии. Его вытащили из воды на берег и сейчас оказывают первую помощь.

Telegram-каналы сообщают, что штурмовик Су-25 мог совершать тренировочный полет и упасть недалеко от аэродрома.

Ейск находится на противоположном берегу Таганрогского залива (Азовское море) от оккупированного Мариуполя.

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