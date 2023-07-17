Слабое звено Андрей Никулин

17.07.2023, 16:12

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Андрей Никулин

Нет никаких гарантий, что маршрут из Крыма останется открытым и безопасным.

Похоже, Крымский мост будет снова закрыт по крайней мере на некоторое время.

«Глава» Крыма Сергей Аксенов предлагает теперь использовать маршрут через «освобожденные территории».

Про то, что в нескольких десятках километров от основной трассы через Запорожскую область идут бои благоразумно умолчал.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

Пока сообщалось про проблемы с полотном автомобильного моста, состояние железнодорожной части неизвестно.

В любом случае, если удар пришелся по опорам, то необходима диагностика, как и в прошлый раз.

И в конструкции появилось слабое звено, риск повторных атак на которое увеличился. Как было и в случае херсонского моста.

К предложениям гостям Крыма пользоваться теперь «сухопутным коридором» - мосты на «освобожденных территориях» уже атаковывались, достаточно вспомнить взрыв на Чонгаре.

Так что нет никаких гарантий, что этот маршрут останется открытым и безопасным, особенно с учетом того, что он простреливается не только дальнобойными «Штормами», но и хаймарсами.

Ну и существует вероятность, что удары по керченскому мосту приурочили к активизации наступления - в таком случае в Запорожье станет совсем жарко.

И кстати, зерновая сделка очевидно обнулилась, но кого это теперь волнует? Главным вопросом сейчас станут паромы - хватит ли их для снабжения и для вывоза заехавших на полуостров на своих автомобилях отдыхающих. Впрочем ответ очевиден...

Уже пошли вбросы версий - одним из вариантов атаки называют морские беспилотники. Теоретически возможно, но маловероятно, в том числе и из-за достаточно небольшой, в десятки, максимум сотню кг мощности заряда, и из-за недостатка кинетической энергии при ударе.

Скорее все проще - напомню, что переданные Киеву крылатые ракеты «Storm Shadow» разрабатывались в том числе и для ударов по мостам, кстати не по полотну, а именно по опорам.

Впрочем при свете все прояснится, если действительно повреждены опоры и место удара высоко над водой, то явно вариант с морскими беспилотниками будет отметаться.

Андрей Никулин, Telegram

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