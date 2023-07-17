На Солнце произошли три сильные вспышки, которые могут повлиять на самочувствие белорусов 17.07.2023, 16:20

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В связи с этим специалисты дали рекомендации.

16 июля на Солнце произошли три сильные вспышки - одна утром и две вечером. Их воздействие на Землю может вызвать магнитные бури, что может повлечь сбои в работе энергосистем, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем. Кроме того, 17 июля возможны перепады напряжения в промышленных сетях, отмечает «Комсомолка».

Также магнитные бури могут влиять на здоровье белорусов. Исследования показывают, что в этот период примерно на 20% повышается число смертей от инфаркта миокарда и инсульта.

Вспышки на Солнце могут вызвать у людей повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии. Поэтому специалисты советуют не подвергать себя лишним нагрузкам в этот день.

Магнитные бури случаются в среднем 5-6 раз в год и могут длиться несколько дней. В последний раз сильнейшая магнитная буря атаковала Землю 23-26 мая 2023 года.

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