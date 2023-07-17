Одного снаряда хватит: эксперт назвал приоритетную цель для кассетных боеприпасов 17.07.2023, 16:26

6,576

Соотношение сил заметно изменится.

Вооружённые силы Украины могут использовать кассетные боеприпасы, которые они получили от Соединённых Штатов Америки, в первую очередь для уничтожения российской артиллерии. Это очень эффективное оружие, которое поможет свести на нет преимущество врага в этом компоненте, о чём в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

«Кассетные боеприпасы очень хорошо работают по батареям врага. «Кассетник», даже один боеприпас, который идёт в батарею, он уничтожает живую силу и повреждает технику. Одного снаряда хватит, чтобы уничтожить батарею противника. Сейчас, я думаю, после захода этих снарядов в ближайшие пару недель можем вообще выкосить большую часть стволов россиян», - сказал он.

Также Свитан прокомментировал заявление Министерства обороны Великобритании о том, что армия РФ страдает от нехватки средств артиллерийской радиоразведки, что приводит к высоким потерям.

«У россиян большие проблемы с радарами. В основном начинка этих радаров была зарубежной, своей элементной базы у них. Один из ударов по этой серой контрабанде был нанесён именно по элементной базе для контрбатарейных радаров. Поэтому россияне лишаются этих радаров, мы их уничтожаем, восстанавливают они их очень медленно. Без контрбатарейного радара враг не может соперничать со стволами, у которых есть эти радары. А у нас достаточное количество контрбатарейных радаров и достаточное количество стволов», - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».