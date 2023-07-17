Мать требовала от кафе, в котором поскользнулся ее ребенок, более 20 000 рублей 9 17.07.2023, 16:35

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Что решил суд?

Мать 10-летнего мальчика подала иск в суд после того, как ее сын получил травму в минском кафе. Ребенок поскользнулся на скользком полу и ударился головой о ступеньку. Мать требовала компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей и возмещение расходов на лечение и реабилитацию в сумме 1166,81 рубля, а также оплату услуг адвоката в размере 2300 рублей, отмечает «Онлайнер».

Суд установил, что травма ребенка произошла из-за некачественной уборки кафе в период снегопада. Однако владельцы заведения утверждали, что ребенок не поскользнулся, а споткнулся, и они не несут за это ответственности. Тем не менее суд признал доводы ответчика недостаточно убедительными и отметил, что входная группа кафе была плохо очищена, а предупреждающие ленты были установлены после происшествия.

В итоге требования минчанки были удовлетворены частично. Заведению пришлось выплатить 7000 рублей морального вреда и возместить расходы на лечение и реабилитацию (742 рубля) и услуги адвоката (1500 рублей). Решение суда вступило в законную силу.

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