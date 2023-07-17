Метод «цап-царапа» 4 Телеграм-канал «Запретное мнение»

17.07.2023, 16:47

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Зачем это Кремлю, если у него уже есть «аналоговнет»?

Путин призвал изучить западную военную технику и заняться обратным инжинирингом(воссоздавать точные копии по образцу):

«Противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — почему это не сделать? Современная техника, она и есть современная».

Переводя на путинский язык: «перейти к методу «цап-царапа» и при производстве военной техники».

Возникает вопрос: зачем это Кремлю, если у него уже есть «не имеющее аналогов отечественное вооружение?»

Впрочем, одно дело рисовать технику для пропагандистских мультиков и совсем другое собирать её для участия в реальных боях.

Но, что-то подсказывает, с «инжинирингом» дела пойдут не лучше: бюджет на этом, разумеется, распилят огромный, но итоговый результат будет крайне сомнительным.

Примерно как рыночная подделка брендовой вещи — издалека вроде бы и похожа, но вот если приглядеться, а ещё и на ощупь попробовать…

«Отвратительней поддельных цветов может быть лишь поддельное оружие».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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