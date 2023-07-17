Метод «цап-царапа»4
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 17.07.2023, 16:47
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Зачем это Кремлю, если у него уже есть «аналоговнет»?
Путин призвал изучить западную военную технику и заняться обратным инжинирингом(воссоздавать точные копии по образцу):
«Противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — почему это не сделать? Современная техника, она и есть современная».
Переводя на путинский язык: «перейти к методу «цап-царапа» и при производстве военной техники».
Возникает вопрос: зачем это Кремлю, если у него уже есть «не имеющее аналогов отечественное вооружение?»
Впрочем, одно дело рисовать технику для пропагандистских мультиков и совсем другое собирать её для участия в реальных боях.
Но, что-то подсказывает, с «инжинирингом» дела пойдут не лучше: бюджет на этом, разумеется, распилят огромный, но итоговый результат будет крайне сомнительным.
Примерно как рыночная подделка брендовой вещи — издалека вроде бы и похожа, но вот если приглядеться, а ещё и на ощупь попробовать…
«Отвратительней поддельных цветов может быть лишь поддельное оружие».
Телеграм-канал «Запретное мнение»