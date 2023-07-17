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Писательница провела два месяца в СИЗО, а после приговора ее уволили с работы «за прогулы»

  • 17.07.2023, 16:55
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Писательница провела два месяца в СИЗО, а после приговора ее уволили с работы «за прогулы»
Яна Цэгла

Теперь она еще и «должна» властям.

Писательницу и журналистку газеты «Літаратура і мастацтва» Яну Цэглу в начале июня уволили с работы «за прогулы» — так в редакции трактовали ее два месяца в СИЗО. Так как в газете девушка работала по распределению после университета, теперь она должна выплатить государству более 3,5 тысяч рублей, отмечает «Зеркало».

Яну Цэглу в июне осудили на два года «домашней химии» за участие в протестах по ч. 1 ст. 342 УК. А перед этим она пробыла в СИЗО-1 и СИЗО-8 два месяца. В день приговора ее уволили с работы «за прогулы», хотя все это время она провела в заключении.

Девушка работала в газете «Літаратура і мастацтва» с 2021 года по распределению после истфака БГУ, и до окончания срока отработки ей оставалось всего два месяца.

«Цяпер мая бясплатная адукацыя пераўтварылася ў 3629 беларускіх рублёў», — говорит Яна о сумме своего долга. Таких денег у девушки нет, признается она, и просит помощи.

Яна Цэгла — писательница, автор сказок, основательница журнала «Маскарад».

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