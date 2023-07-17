На продажу выставили эксклюзивный Bentley знаменитого певца 17.07.2023, 17:44

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Всего выпущено только 92 таких автомобиля.

В Великобритании выставили на продажу кабриолет Bentley S1 Continental Drophead Coupe 1958 года. Всего выпущено только 92 таких автомобиля об этом сообщает сайт RM Sotheby’s.

Bentley S1 Continental с откидной тканевой крышей выпускали под заказ в кузовном ателье Park Ward. Конкретно этот автомобиль имеет интересную историю.

Кабриолет Bentley в 90-х прошел реставрацию и в 2001 году его приобрел вокалист группы Jamiroquai Джей Кей. Он известный автоколлекционер и в разное время владел такими раритетами, как Porsche Carerra GT, Lamborhini Miura и Diablo, Ferrari F40 и Enzo.

Джей Кей не только ездил на Bentley S1 Continental, но и засветил авто в клипе на песню Love Foolosophy. Вместе с певцом в видео снялась Хайди Клум.

Под капотом установлена 4,9-литровая рядная шестерка на 155 л. с., работающая в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 12,9 с и развить 192 км/ч. У авто очень тихий мотор и мягкая подвеска.

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