Под Могилевом утонул 8-летний мальчик 2 17.07.2023, 18:08

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Фото: Место, где утонул 8-летний мальчик 17 июля 2023 года

Скриншот видео: t.me/skgovby

Дедушка нырял в поисках внука, но не смог его найти.

Днем 17 июля в Могилевском районе утонул 8-летний мальчик, который играл со своим другом, сообщили в Следственном комитете. Родные пытались найти ребенка, но безуспешно.

По предварительной информации, мать мальчика увидела его друга мокрым и забеспокоилась, ведь дети играли вместе. Однако соседский мальчик был напуган и ничего не смог сказать.

Сначала мать и дедушка искали ребенка у одного водоема, но позже детские вещи нашлись у воды в другом месте.

«Дедушка бросился к воде и стал нырять, но попытки найти внука оказались безуспешными. Мужчина вызвал спасателей, которые извлекли мальчика из воды», — рассказали в СК.

Предварительно установлено, что ребенок вместе с другом самовольно пошли к местному водоему, где и произошла трагедия. Следователи проводят проверку.

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