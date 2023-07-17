Россияне застряли в многокилометровой пробке из-за удара по Крымскому мосту 8 17.07.2023, 18:29

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Видео.

На Крымский мост не пускают автомобили, паромная переправа не работает. Перед въездом на захваченный украинский полуостров образовалась пробка. Российские власти предлагают автомобилистам «альтернативный маршрут» через временно оккупированные территории Украины — Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Крымский мост остается перекрытым после ночных взрывов. Судя по фото и видео, которые публикуют в социальных сетях, движение по нему невозможно. В сети публикуют видео и фото пробок перед мостом.

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