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Россияне застряли в многокилометровой пробке из-за удара по Крымскому мосту

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  • 17.07.2023, 18:29
  • 4,260
Россияне застряли в многокилометровой пробке из-за удара по Крымскому мосту

Видео.

На Крымский мост не пускают автомобили, паромная переправа не работает. Перед въездом на захваченный украинский полуостров образовалась пробка. Российские власти предлагают автомобилистам «альтернативный маршрут» через временно оккупированные территории Украины — Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Крымский мост остается перекрытым после ночных взрывов. Судя по фото и видео, которые публикуют в социальных сетях, движение по нему невозможно. В сети публикуют видео и фото пробок перед мостом.

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