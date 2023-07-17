ЕРИП в августе введет новшества 1 17.07.2023, 18:38

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Подробности.

ЕРИП с 10 августа введет изменения. Они касаются предотвращения легализации преступных доходов, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. «Зеркало» посмотрело, кого затронут эти возможные изменения.

«Для физических лиц никаких изменений нет», — сообщили в контакте-центре ЕРИП. Рассказывать какие-либо другие подробности в организации не стали, в том числе отказались пояснить, какие изменения ввели для поставщиков услуг, которые работают через ЕРИП.

Косвенно новшества, которые появятся в августе, все-таки могут, по всей видимости, затронуть физлиц. Так, в августе введут изменения для поставщиков услуг, которые работают через ЕРИП. Добавилось новое основание для исключения из их числа — попадание производителя услуг в список организаций и физлиц, которые причастны к террористической деятельности. По этому же основанию также могут изначально не включить в число поставщиков услуг, которые работают через ЕРИП.

Через ЕРИП работают сейчас многие компании и индивидуальные предприниматели. Это среди прочего интернет-магазины, офлайн торговля и многие другие.

Напомним, Комитет госбезопасности регулярно обновляет список «лиц, причастных к террористической деятельности». В нем значится уже больше 1000 человек.

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