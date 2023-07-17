Британия намерена изъять яхты и джеты у пяти российских миллиардеров 17.07.2023, 19:12

Список.

Великобритания ввела дополнительные санкции в отношении девяти россиян, дополнив их транспортными ограничениями. У них смогут изымать яхты, самолеты и другие транспортные средства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на список, опубликованный правительством Великобритании.

Санкции ужесточат, в частности, против пятерых участников списка миллиардеров Forbes:

Виктора Вексельберга ($6,8 млрд);

Аркадия Ротенберга ($3,5 млрд);

Геннадия Тимченко ($18,5 млрд);

основного владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова ($10,2 млрд);

предпринимателя Саида Керимова, сына сенатора Сулеймана Керимова (состояние семьи сенатора оценивают в $10,5 млрд, после начала войны в Украине Сулейман Керимов передал Саиду значительную часть активов).

Документ также указывает на ужесточение санкций в отношении генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, главы банка ВТБ Андрея Костина и Марины Сечиной, бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина. Кроме того, ограничения стали более строгими в отношении украинского политика Виктора Медведчука, находящегося в России.

Ранее 17 июля Лондон ввел санкции в отношении нескольких российских чиновников и общественных деятелей, включая министра просвещения Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и международный детский центр «Артек». Всего с начала российского вторжения в Украину Великобритания заморозила активы российских граждан на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов ($23 млрд) и ввела санкции против более 1550 российских граждан.

Британское правительство заявило, что санкции будут сохранены до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что потребности Украины остаются огромными. Он также подчеркнул, что российские граждане, попавшие под санкции и поддерживающие Украину, могут направить свои средства на восстановление этой страны, однако ослабление санкций не будет предложено взамен этого.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».