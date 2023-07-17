В центре Минска на этой неделе будут ограничивать движение 2 17.07.2023, 19:17

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Из-за парада МЧС.

В Минске решили провести торжественный парад к 170-й годовщине со Дня образования пожарной службы Беларуси. Ради этого в центре города будет ограничиваться движение, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Ограничения будут вводиться ночью 20-го и утром 22 июля.

В четверг, 20 июля, пройдет репетиция парада. В эту ночь с 03.00 до 05.30 ограничат движение по улице Энгельса. Нельзя будет проехать по ней от проспекта Независимости до улицы Интернациональной. Саму Интернациональную тоже перекроют — от улицы Энгельса до улицы Ленина.

В тот же день с 04.00 до 05.30 ограничат движение и по улице Ленина от Интернациональной до проспекта Независимости. Также перекроют проспект Независимости от улицы Ленина до улицы Энгельса, а улицу Ленина от Интернациональной до проспекта Победителей. Прооехать по проспекту Победителей нельзя будет от улицы Ленина до проспекта Машерова.

Во время торжественного парада в субботу, 22 июля, ограничат движение с 06.30 до 11.30 по улице Энгельса от проспекта Независимости до улицы Интернациональной и по улице Интернациональной от улицы Энгельса до улицы Ленина. А с 08.00 до 11.30 — по улице Ленина от улицы Интернациональной до проспекта Победителей и по проспекту Победителей от улицы Ленина до проспекта Машерова.

День пожарной службы отмечается в Беларуси 25 июля. В этот день в 1853 году Минское губернское правление и Минская городская дума утвердила смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека.

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