В Шотландии выбросились на берег сразу 55 дельфинов 1 17.07.2023, 19:29

3,158

Фотофакт.

Жители Гебридских островов обнаружили целую стаю гринд, или черных дельфинов, на пляже Трей Мхор. Они попытались помочь животным, но сделать что-либо было тяжело.

Сообщение о трагедии поступило в морскую благотворительную организацию British Divers Marine Life Rescue (BDMLR). Спасатели пробовали вытолкать гринд обратно в море, но животные выбрасывались вновь.

По итогу спасательной операции удалось сохранить жизнь всего 12 особей.

Остальные погибли на мелководье. Чтобы избежать длительной и мучительной смерти, их усыпили.

Сейчас жителей острова на пляж не пускают, поскольку продолжаются работы по утилизации трупов дельфинов.

Причины, по которым животные решили выброситься на берег, пока неясны, пишет ВВС. Поверхностный осмотр тел выявил у одной из самок травму, характерную для неудачных родов. Вероятно, она выбросилась на берег первой, а остальные члены стаи последовали за ней. Подобное поведение у гринд уже замечали.

Проверить это предположение можно будет только после детального изучения. Выброс на берег 55 гринд уже называют крупнейшим подобным событием за последнее время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».