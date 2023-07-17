Силы обороны Украины за сутки поразили два «Солнцепека» и 22 артсистемы на боевых позициях 17.07.2023, 20:01

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Об этом 17 июля в вечерней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе ВСУ добавили, что в течение суток украинскими защитниками были уничтожены три российских ударных беспилотника типа Shahed-136.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек», 22 артиллерийских средства на огневых позициях, один склад боеприпасов и станцию РЭС российских оккупантов», – сказано в сводке.

В то же время российские оккупанты в течение суток нанесли пять ракетных ударов по территории Украины из зенитно-ракетных комплексов С-300. Также россияне нанесли 34 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Российские войска в течение суток также нанесли несколько авиаударов и совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 90 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые дети и взрослые мирные люди, разрушениям подвергись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой», – подчеркнули в Генштабе.

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