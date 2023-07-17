Президент Кыргызстана обязал чиновников говорить по-кыргызски 17.07.2023, 20:37

Садыр Жапаров

Ранее депутаты кыргызского парламента предложили перевести алфавит с кириллицы на латиницу.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому все государственные служащие должны владеть кыргызским языком, сообщила администрация главы республики.

Речь идет о депутатах, военных, судьях, прокурорах, адвокатах, нотариусах, педагогических и научных работниках, а также сотрудниках Нацбанка, учебных заведений и учреждений здравоохранения.

Согласно документу, кыргызский как государственный язык подлежит обязательному использованию:

в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в процессе подготовки и проведения выборов и референдумов;

в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах;

при заключении международных договоров;

при разработке нормативных правовых актов, делопроизводстве и документообороте;

в географических наименованиях и названиях объектов топонимики, в именах;

в информации о товарах и услугах;

в деятельности нотариальных контор, оформлении документов;

в сферах образования, науки, культуры, средствах массовой информации, книгоиздании, рекламе, транспорте

Кроме того, телерадиокомпании, в том числе частные, обязаны производить 60% передач на государственном языке, а на кыргызских версиях сайтов должно быть не меньше информации, чем в версиях на других языках.

Также закон предписывает оформлять названия совместных, иностранных организаций с транслитерацией на государственный язык.

Жители республики, которые не владеют кыргызским, могут быть ограничены в работе на госслужбе.

Что касается других языков, в документе отмечается, что Кыргызстан придерживается принципа их свободного использования представителями всех этносов, проживающих на ее территории, и гарантирует создание условий для их развития. Русский язык в республике имеет статус официального, что закреплено в Конституции.

Весной депутаты кыргызского парламента предложили перевести национальный алфавит с кириллицы на латиницу. Законодатели отмечали, что, «исконно кыргызские слова на кириллице пишутся неправильно».

Инициативу поддержал председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте Каныбек Осмоналиев. После этого Жапаров сделал ему «строгое замечание», заявив, что говорить о переходе на латиницу преждевременно.

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