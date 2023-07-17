Видеофакт: Украинские пограничники под обстрелами ведут огонь по оккупантам
- 17.07.2023, 20:50
Пограничники обстреливают российские позиции как днем, так и ночью.
Минометные расчеты ГПСУ бьют по вражеских позициях на Донецком направлении. Пограничники обстреливают российские позиции как днем, так и ночью.
По словам военных, такая работа несколько напоминает рыбалку. Иногда приходится часами ждать, пока россияне лишатся бдительности и дадут возможность навести минометы на цель, передает Цензор.НЕТ.