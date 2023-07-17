закрыть
17 июля 2023, понедельник, 20:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Украинские пограничники под обстрелами ведут огонь по оккупантам

  • 17.07.2023, 20:50
Видеофакт: Украинские пограничники под обстрелами ведут огонь по оккупантам

Пограничники обстреливают российские позиции как днем, так и ночью.

Минометные расчеты ГПСУ бьют по вражеских позициях на Донецком направлении. Пограничники обстреливают российские позиции как днем, так и ночью.

По словам военных, такая работа несколько напоминает рыбалку. Иногда приходится часами ждать, пока россияне лишатся бдительности и дадут возможность навести минометы на цель, передает Цензор.НЕТ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина