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«Вагнер» прибыл в Беларусь без оружия

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  • 17.07.2023, 21:07
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«Вагнер» прибыл в Беларусь без оружия

Об этом сообщил глава Минобороны Литвы.

Появление наемников «Вагнера» в Беларуси принципиально не меняет ситуацию с безопасностью в регионе, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом сообщает LRT.

Литовский министр прокомментировал информацию от наблюдателей, по данным которых за последние дни в лагерь в Беларуси прибыл контингент бойцов «Вагнера» – не менее 60 различных автомобилей.

«Я бы не назвал их подразделениями, я бы назвал их группами, которые без вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, количество небольшое. Это принципиально не меняет ситуацию в регионе, которая осложнилась с начала агрессии России против Украины», – сказал Анушаускас.

Он также добавил, что несмотря на появление «вагнеровцев», российское военное присутствие в Беларуси сократилось, поскольку солдат, которые некоторое время назад стягивались для учений, вернули в Россию.

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