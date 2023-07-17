Оккупанты на левобережье Херсонской области подрываются на своих же минах 17.07.2023, 21:20

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Что происходит на южном фронте.

Российские оккупанты после теракта на Каховской гидроэлектростанции пытаются восстановить минные заграждения, которые они ранее оборудовали вдоль левого берега Днепра, но часто взрываются на своих же минах. Об этом рассказала 17 июля в эфире телеканала «Freeдом» глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк, передает «Гордон».

По ее словам, оккупанты продолжают постепенное возвращение на те позиции, с которых их вытеснило наводнение в результате подрыва Каховской ГЭС, но восстановление некоторых их позиций уже невозможно.

«Там, где уже есть возможность разворачивать огневые позиции, они пытаются это делать. Мы в ответ отрабатываем в контрбатарейном режиме по их мощностям. И за минувшие сутки в нашем арсенале минус 95 оккупантов, очередные две лодки и две диверсионно-разведывательные группы, маневрировавшие между островами в дельте Днепра, еще две крупнокалиберные пушки типа Д-30, которыми оккупанты обстреливали Херсон, правый берег. Продолжаем уничтожать и бронетехнику – минус пять единиц», – рассказала Гуменюк.

Местные жители и участники сопротивления сообщают, что российские военные пытаются восстановить так называемую карту минных полей и минные заграждения, которые они оборудовали вдоль левого берега, сказала она.

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