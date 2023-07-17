На флангах возле Бахмута ВСУ заняли почти все высоты
- 17.07.2023, 21:38
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Враг оказался в ловушке.
Силы обороны взяли под контроль почти все высоты на флангах у Бахмута. Враг оказался в ловушке.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает «Укринформ».
«Самая дорогая операция за эту войну для Российской Федерации — это были именно бахмутские бои. Они действительно туда потратили немало средств, техники и положили там немало людей. И, как любят россияне создавать символы, разные мифы, они мифологизировали сейчас для себя Бахмут и начинают борьбу за него, хотя на самом деле они там реально в мышеловке», - отметила Маляр.
По ее словам, Силы обороны заняли почти все ключевые высоты по флангам – северному и южному – и обстреливают вражеские позиции, враг отстреливается, однако из города россияне выйти не могут, как не могут и полноценно передвигаться по городу.
Маляр добавила, что украинские силы продолжают контролировать юго-западные окрестности Бахмута.
Она отметила, что противник на Восточном направлении имеет больше и вооружения, и живой силы.