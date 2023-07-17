На флангах возле Бахмута ВСУ заняли почти все высоты 17.07.2023, 21:38

2,996

Враг оказался в ловушке.

Силы обороны взяли под контроль почти все высоты на флангах у Бахмута. Враг оказался в ловушке.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает «Укринформ».

«Самая дорогая операция за эту войну для Российской Федерации — это были именно бахмутские бои. Они действительно туда потратили немало средств, техники и положили там немало людей. И, как любят россияне создавать символы, разные мифы, они мифологизировали сейчас для себя Бахмут и начинают борьбу за него, хотя на самом деле они там реально в мышеловке», - отметила Маляр.

По ее словам, Силы обороны заняли почти все ключевые высоты по флангам – северному и южному – и обстреливают вражеские позиции, враг отстреливается, однако из города россияне выйти не могут, как не могут и полноценно передвигаться по городу.

Маляр добавила, что украинские силы продолжают контролировать юго-западные окрестности Бахмута.

Она отметила, что противник на Восточном направлении имеет больше и вооружения, и живой силы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».