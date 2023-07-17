В Беларуси ожидается рост цен

В Беларуси ожидается рост цен1
- 17.07.2023, 22:05
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В Минэкономики прогнозируют ускорение инфляции.
Низкая инфляция, которая в июне была на уровне 2,9% годовых, и увеличение реальных доходов населения, способствуют росту розничных продаж. Об этом заявил заместитель министра экономики Андрей Картун, передает пресс-служба этого ведомства. Однако в Минэкономики прогнозируют ускорение инфляции.
— Сейчас инфляция идет ниже целевой траектории. Мы ожидаем, что по итогу года она будет вблизи целевых параметров (7%). Для этого есть все предпосылки, — заявил Андрей Картун, его цитирует БелТА.
Накануне аналитики Евразийского банка развития прогнозировали, что годовая инфляция в Беларуси будет на уровне 7,8%.