В Беларуси ожидается рост цен 1 17.07.2023, 22:05

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В Минэкономики прогнозируют ускорение инфляции.

Низкая инфляция, которая в июне была на уровне 2,9% годовых, и увеличение реальных доходов населения, способствуют росту розничных продаж. Об этом заявил заместитель министра экономики Андрей Картун, передает пресс-служба этого ведомства. Однако в Минэкономики прогнозируют ускорение инфляции.

— Сейчас инфляция идет ниже целевой траектории. Мы ожидаем, что по итогу года она будет вблизи целевых параметров (7%). Для этого есть все предпосылки, — заявил Андрей Картун, его цитирует БелТА.

Накануне аналитики Евразийского банка развития прогнозировали, что годовая инфляция в Беларуси будет на уровне 7,8%.

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