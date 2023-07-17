Блинкен об атаке на Крымский мост: Украина сама решает, как ей вести боевые действия 17.07.2023, 22:20

Энтони Блинкен

Вашингтон следит за ситуацией вокруг моста.

Украина сама решает, как ей вести войну и боевые действия для защиты своей территории от агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что это заявление госсекретаря прозвучало относительно сегодняшней атаки на Крымский мост.

Он добавил, что именно Украина должна решать, как она ведет эту войну по защите своей территории.

Также госсекретарь США сказал, что Вашингтон следит за ситуацией вокруг Крымского моста.

Напомним, сегодня, 17 июля, на Крымском мосту снова прогремели взрывы. Как выяснилось позже, их причиной была атака.

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