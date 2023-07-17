Юрий Шевчук взял на обложку своего альбома волков Якуба Коласа

Юрий Шевчук взял на обложку своего альбома волков Якуба Коласа3
- 17.07.2023, 22:36
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Фотофакт.
Лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов выпустили совместный альбом «Волки в тире». На обложке альбома размещены изображения волков, которые необычным образом связаны с белорусской культурой, пишет «Наша Нiва».
Два волка, а точнее один, но симметрично изображенный, взяты с обложки книги, изданной еще в советское время, в 1984 году, в издательстве Eesti Raamat («Эстонская книга»). Это был перевод сказки «Коза в орехах» белорусского классика Якуба Коласа, взятая из сборника «Раніца ў нядзельку».
Сказку Колас написал еще в 1940 году. В ней рассказывается о том, как пошел козел с козой орехи собирать, но нащипали три меха, а четвертый шелухи —и никакая сила не может заставить козу пойти домой, пока нет орехов. Козел зовет волков есть козу, чтобы та пошла домой. Но волки не приходят, козел зовет медведя душить волков, но и тот не идет, и так далее. Цепь событий в конце сказки запускает только коршун, который все же прилетает за курами. Когда наконец очередь доходит до волков и они идут есть козу, та с орехами приходит домой.
Перевод этой сказки с белорусского языка выполнил эстонский детский писатель Андрес Яаксоо (Andres Jaksoo), а книгу оформил художник Яан Таммсаар (Jaan Tammsaar). Его иллюстрации и были использованы на обложке музыкального альбома.
Выглядят они чрезвычайно странно, особенно неоднозначное впечатление оставляют человекообразные козлы с рогами и красными глазами. Их изображения, кстати, периодически попадают в зарубежные подборки изображений чудовищных инфернальных (адских) существ. Но такой вид автором был одолжен из куда более давних источников, правда, не белорусских.
Иллюстрации книги созданы как подражания русскому лубку, народной гравюре, которая выделяется простотой и доступностью визуальных образов. В таких картинах-рассказах понятным языком и остроумно, с использованием сатирических аллегорий и поговорок, рассказывалось о том, что волновало людей в их повседневной жизни.
В Московском царстве лубки появились в конце XVI века. Они печатались на серой бумаге с помощью липовых досок, после полученные гравюры раскрашивали женщины и дети. В конце XIX века рисунки стали делать не на дереве, а на металле, что позволило мастерам создавать более сложные произведения. Еще богаче стала и цветовая гамма лубков.
Самые ранние образцы лубков были посвящены религиозной тематике, но постепенно расширились иллюстрации до русских сказок, былина, переводных рыцарских романов, исторических повестей.
Коза с красными глазами из эстонского издания белорусской сказки взята из конкретного лубка, который датируется XVIII веком, хотя другие источники утверждают, что это современная реконструкция лубка XVII—XIX веков. А волк во многом похож на тех, которых показывали на лубках того же века Кота Казанского, героя исторических преданий и легенд.
И хотя эти иллюстрации создают небольшой повод для того, чтобы напомнить о бывших культурных связях с Эстонией и творчестве классика, они также указывают на очень досадное для нас восприятие белорусской культуры через призму российской. Художник из не такой далекой для нас страны воспринимал белорусов как часть чего-то общерусского и не мог найти у нас (ведь не было где) оригинальных проявлений народной художественной культуры, с помощью подражания которой смог бы репрезентировать через сказку своим читателям.
Да и сама ситуация, когда российские музыканты обратились к этим изображениям раньше белорусов, о многом свидетельствует.
Именно поэтому так важно рассказывать и пропагандировать свою культуру, от рисованных ковров до белорусских групп, за пределами Беларуси. В сегодняшней ситуации, когда большая часть белорусов оказалась в вынужденном изгнании, это выглядит вполне посильным и полезным делом.