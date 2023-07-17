Турецкая лира обесценилась до рекордного уровня

Турецкая лира обесценилась до рекордного уровня1
- 17.07.2023, 23:26
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Лира сегодня торговалась на уровне 26,31 доллара.
Турецкая валюта на фоне ситуации вокруг зернового соглашения начала обесцениваться по отношению к доллару и евро и обновила в понедельник, 17 июля, исторический минимум.
По данным биржи, турецкая лира сегодня торговалась на уровне 26,31 доллара.
Весной центробанк Турции увеличил размер ключевой ставки с 8,5 до 15%, а также пообещал вести более жесткую монетарную политику и сдерживать инфляцию. Однако после этого турецкая лира заметно утратила стоимость.