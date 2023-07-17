Австралийский рыбак с собакой два месяца дрейфовали в океане 17.07.2023, 23:46

Мужчина питался сырой рыбой и пил дождевую воду.

Австралиец Тим Шеддок в свой 51 год вместе с собакой по кличке Белла дрейфовал два месяца в Тихом океане. Мужчина питался сырой рыбой и пил дождевую воду. Об этом пишет BBC.

Причиной такого странного путешествия стал шторм, повредивший лодку Тима, когда он вместе с псом отправился из Мексики во Францию. Это произошло в апреле.

Человек хотел проплыть более шести тысяч км, но во время непогоды сломалась электроника и судно застряло на мели, поэтому начало дрейфовать в океане.

В результате лодку нашли через два месяца у побережья Мексики.

«Я прошел через очень тяжелые испытания на море. Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долгое время был один в море. Во всем ином здоровье очень даже хорошее», - сказал мужчина.

Врач подтвердил, что жизненные показатели рыбака в норме.

В солнечную погоду мужчина прятался под навесом своей лодки, чтобы избежать солнечных ожогов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».