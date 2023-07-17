Австралийский рыбак с собакой два месяца дрейфовали в океане
- 17.07.2023, 23:46
Мужчина питался сырой рыбой и пил дождевую воду.
Австралиец Тим Шеддок в свой 51 год вместе с собакой по кличке Белла дрейфовал два месяца в Тихом океане. Мужчина питался сырой рыбой и пил дождевую воду. Об этом пишет BBC.
Причиной такого странного путешествия стал шторм, повредивший лодку Тима, когда он вместе с псом отправился из Мексики во Францию. Это произошло в апреле.
Человек хотел проплыть более шести тысяч км, но во время непогоды сломалась электроника и судно застряло на мели, поэтому начало дрейфовать в океане.
В результате лодку нашли через два месяца у побережья Мексики.
«Я прошел через очень тяжелые испытания на море. Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долгое время был один в море. Во всем ином здоровье очень даже хорошее», - сказал мужчина.
Врач подтвердил, что жизненные показатели рыбака в норме.
В солнечную погоду мужчина прятался под навесом своей лодки, чтобы избежать солнечных ожогов.