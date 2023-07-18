Стрельба в Познани: двое погибших
- 18.07.2023, 1:04
- 1,202
Инцидент произошел в саду ресторана.
В польском городе Познань в воскресенье произошла стрельба, в результате которой один человек погиб на месте, а другой, нападавший, – в больнице от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам.
Об этом сообщает PAP.
Инцидент произошел в саду ресторана, напротив отеля на улице Святой Марцины. Согласно показаниям очевидцев и видеозаписям, мужчина подошел к столику, за которым сидела пара, выстрелил в мужчину, сидевшего за столом, а вскоре и в себя.
Один из мужчин скончался на месте, другой – в больнице. Жертвам инцидента было 30 и 31 год.
Полиция сообщила в понедельник, что наиболее вероятным мотивом было разочарование в любви. Инцидент произошел на глазах у невесты жертвы – бывшей девушки преступника.
Местный депутат Камиль Гжебита написал в соцсетях, что погибшим был мужчина по имени Конрад – «художник и блогер», а его невесту звали Юлия.
Как сообщил представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк, нападавший ранее получал лицензию на владение оружием, но когда его бывшая девушка услышала, что он якобы хочет «что-то сделать с собой», разрешение аннулировали, а его оружие – изъяли.
Мужчина вернул то оружие в марте, а затем – приобрел еще один пистолет Glock, которым и воспользовался в воскресенье в центре Познани.