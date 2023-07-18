В сети появились макеты всех моделей iPhone 15 18.07.2023, 2:21

Фото.

Новые фотографии с макетами будущих моделей iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max появились в сети. Об этом сообщает MyDrivers.

Эти «болванки» точно воспроизводят дизайн новых смартфонов и используются для изготовления аксессуаров, таких как защитные стекла и чехлы.

Все версии iPhone 2023 будут иметь динамичный вырез Dynamic Island и будут снабжены портом USB Type-C. Также в версии Pro появится новая настраиваемая кнопка на боковой стороне. Кроме того, утечка раскрыла емкость аккумуляторов всех моделей iPhone 15.

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