Ученые назвали привычки для укрепления здоровья мозга 18.07.2023, 4:41

Они одобрены наукой.

Нейробиологи Джейсон Шепард и Талия Лернер из Университета штата Юта предложили свои собственные, одобренные наукой, привычки для поддержания здоровья мозга. Об этом пишет ScienceAlert.

Они дали пять советов вместе с пояснениями и научными доказательствами их пользы.

1. Давать себе отдохнуть

«Это значит не просто выключить свет и закрыть глаза на несколько часов. Речь идет о том, чтобы спать от шести до восьми часов, что дает мозгу время на обработку новой информации, формирование воспоминаний и самоочищения. Достаточный сон также повышает адаптивность мозга, помогая ему лучше реагировать на новые вызовы, что улучшает когнитивные функции с возрастом», - утверждают ученые.

2. Следить за физическим здоровьем тела

«Регулярная физическая активность не только поддерживает тело в форме, но и сохраняет здоровье мозга. Физические упражнения усиливают приток крови к мозгу, помогая ему функционировать как можно лучше. Согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США, числом, к которому следует стремиться, есть 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю. Это не значит, что необходимо ежедневно посещать тренажерный зал; достаточно таких простых занятий, как выгул собаки или занятия любым видом спорта», - советуют ученые.

3. Поддерживать связь с внешним миром

«Поддержка крепких отношений может способствовать улучшению эмоционального состояния, снижению риска психических расстройств и укреплению здоровья мозга. Этого можно достичь с помощью таких простых мероприятий, как обеды с друзьями, использование социальных сетей для поддержания связи с близкими, находящимися на расстоянии, или волонтерская работа в своем районе», - заявила Лернер.

4. Узнавать что-то новое

«Новые впечатления также могут способствовать укреплению здоровья мозга. К ним относятся путешествия в новые места, обучение новым навыкам или выход из зоны комфорта в социальных ситуациях. Такой новый опыт заставляет мозг работать быстрее и лучше приспосабливаться к новым условиям. Кроме того, это добавляет в вашу жизнь немного острых ощущений», - утверждает Шепард.

5. Следить за питанием

«Правильным является полноценное питание, включающее фрукты, овощи, нежирное мясо и цельные злаки», - подытожили ученые.

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