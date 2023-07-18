Жданов: ВСУ нашли уязвимое место Крымского моста 1 18.07.2023, 8:02

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Олег Жданов

Стоит ждать новых атак.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью «Главреду» рассказал, насколько существенный ущерб был нанесен Крымскому мосту:

— Политический эффект будет бо́льшим, нежели военный. Раз была разрушена только автомобильная часть моста, а не железнодорожная, нужно ждать новых ударов.

Россия просто дрожит за Крымский мост, организовала ему колоссальную систему охраны и обороны. Там и зеркала, и уголковые отражатели ставили, и чего там только ни делали на этом мосту, чтобы обезопасить его. Более того, на мой взгляд, автомобильные пробки, которые сейчас образовались с обеих сторон у въездов на мост – это живой щит для моста. Российские власти знают, что мы не будем стрелять по гражданским, поэтому вполне могли намеренно создать дефицит в пропускной способности моста. Ведь все зависит от служб охраны моста: если дали команду проводить тщательный досмотр – все, выстроилась очередь в 13 км.

Как бы там ни было, Украина нашла слабое, уязвимое место моста. Обратите внимание, удар был нанесен возле центральной арки, в месте, где минимальное количество машин. Россияне очень регламентируют нагрузку на мост, и машины проходят по нему с повышенной скоростью и дозировано за счет досмотров.

145-ая опора моста, которая подверглась атаке – это почти у центральной арки. Там практически максимальная высота моста, потому отремонтировать ее будет крайне тяжело. После первой атаки восстановление было менее проблематичным: возле Керчи высота мостового пролета составляла всего несколько метров над уровнем моря.

Сейчас Крымский мост закрыт. И пока не понятно (это тщательно скрывают), насколько взрывной волной была повреждена железнодорожная ветка. Известно, что упал и проломился один пролет, а второй – сошел с опор. Примерно такая же ситуация была в прошлый раз. И мы пока не знаем, насколько повреждена сама опора: если повреждения существенные, то может остановиться движение и по железнодорожной ветке.

В любом случае, атака на Крымский мост должна дать понять России, во-первых, что мы не остановимся в освобождении наших территорий, во-вторых, что неуязвимых объектов на ее территории не существует, в-третьих, что для россиян (которые еще способны мало-мальски мыслить в условиях российской пропаганды) это должно стать доказательством того, что Крым – это небезопасное место для отдыха.

Ведь очереди возле моста образовались из-за того, что российская пропаганда говорит россиянам: «Езжайте в Крым. Там солнце и море, там все так классно. Мы всех разбили, всех убили. Шойгу говорит, сожжены тысячи танков. Вооруженных сил Украины уже нет, а остались одни наемники. Потому езжайте и отдохните». Но при этом там забывают упомянуть, что в Севастополе грохот, потому что регулярно работает ПВО по ночам, в других городах на военных объектах постоянно случаются взрывы. Взрывы – на военных объектах, но стекла вылетают везде. А россияне едут и думают, что они в безопасности.

Мне понравилось одно видео, появившееся после взрыва: стоит пробка, и из одной из машин у российского полицейского спрашивают, куда теперь ехать, а он отвечает: «А я откуда знаю. Езжайте домой или на паром. Я вас что, гнал сюда? Вы же сами сюда приехали». А паром не работает толком, его уже год не могут восстановить.

— В любом случае, пусть теперь ждет приветов железнодорожная ветка Крымского моста.

— Да, следует ждать новых атак. И, вполне возможно, следующей целью станет железнодорожная часть моста.

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