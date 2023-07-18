ISW оценил последствия атаки на Крымский мост для логистики оккупантов 1 18.07.2023, 8:15

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В России продолжают рекламировать Крым для туристов.

Вчерашняя атака на Крымский мост, приведшая к частичному разрушению пролетов и нарушению автомобильного движения, вероятно, усложнит российскую логистику на юге Украины, говорится в последнем отчете Института изучения войны.

Как отмечается, судя по видеозаписям, один пролет моста через Керченский пролив обвалился, а другой пролет поврежден. В Минтрансе России утверждали, что удары не повредили железнодорожный мост или опоры автомобильного моста, а через несколько часов после удара железнодорожное движение через Керченский мост восстановилось. Российские оккупационные власти перенаправили интенсивный гражданский транспорт из оккупированного Крыма в Россию через оккупированный юг Украины, а российские источники сообщили о значительных пробках в Джанкойском районе Крыма и оккупированной Херсонской области в сторону Мелитополя.

«Продолжающаяся неспособность российского правительства перевести российское общество на военное положение окажет значительное влияние на российскую логистику, поскольку трафик российского туризма в оккупированный Крым блокирует российскую логистику на юг Украины в разгар украинского контрнаступления», - говорится в отчете.

Отмечается, что российские туристы, бежавшие из оккупированного Крыма, вероятно, усложнили трафик и усложнили российскую логистику из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей. Оккупационные власти попросили гражданских лиц рассмотреть альтернативные пути эвакуации, чтобы смягчить непосредственные проблемы с транспортом.

Как отмечают аналитики, Крымский мост проходит вдоль одной из двух наземных линий связи (GLOCs), поддерживающих южную группировку войск России, а другой маршрут проходит через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Этот маршрут материально-технического обеспечения теперь является единственной точкой для снабжения большого количества механизированных российских сил на юге Украины, необходимых для противостояния украинским контрнаступлениям.

«В то же время российские и оккупационные чиновники продолжали рекламировать оккупированный Крым как туристическое направление, призывая российских гражданских проезжать через зону боевых действий, а не советовать им избегать ее, как это сделало бы ответственное правительство... Президент России Владимир Путин даже приказал использовать российские военные средства для переправки туристов через Керченский пролив», - отмечают аналитики.

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