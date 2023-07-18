Где в этом году отдыхают белорусы и за какие деньги 18.07.2023, 8:31

Эпоха горячих туров закончилась.

Сезон отпусков в самом разгаре, а значит, есть время быстро выбрать тур за границу и начать собирать чемодан. Издание Myfin.by узнало у представителей белорусских туристических агентств, какие направления популярны в этом году, есть ли бюджетные варианты для отдыха и, конечно же, в какую сумму обойдется поездка.

«60% от общего объема продаж занимает Турция»

Юлия Борищук, руководитель отдела продаж туристических услуг «АлатанТур»:

«Если туристы планируют лететь прямым рейсом из Минска, то список стран, где можно бюджетно отдохнуть, будет следующим:

Турция (от 600 евро),

Египет (от 850 долларов),

Грузия (от 600 долларов),

ОАЭ (от 590 долларов),

Армения (от 700 долларов),

Азербайджан (от 700 долларов).

Суммы указаны на одного человека.

Конечно же, 60% от общего объема продаж туров занимает Турция. В этом сезоне туристы стали активно бронировать и поездки в европейские страны с вылетами из Литвы и Польши. А лидером среди них, по данным нашего агентства, является Греция.

В этом сезоне туристы зачастую выбирают экзотику с вылетами из Москвы чартерными рейсами. Правда, стоит отметить, что в таких странах лето считается несезоном. Но дожди идут редко, а цены зачастую как в Турцию.

Например, Шри-Ланка из Москвы будет стоить от 900 долларов, а Куба — от 1200 долларов из расчета на одного человека. На Мальдивах в несезон отели дают большие скидки (до 40%) на проживание. В хороший отель можно слетать от 2200 долларов за одного туриста.

«На горящих турах можно сэкономить максимум 20% от стоимости»

Спрос на туры в этом сезоне действительно большой. Если и рассматривать горящие туры, то с вылетами из Москвы. Таким образом можно сэкономить максимум 20% от стоимости тура.

Если планируете поехать в отпуск осенью или зимой, то выбирать тур необходимо уже сейчас. Если не сделать этого в июле-августе, будет проблематично найти приятную по цене и хорошую путевку. Особенно это касается таких направлений, как Мальдивы и ОАЭ.

Стоит понимать, что пиковые даты — это зимние каникулы и Новый год.

Те туристы, которые хотят получить впечатления, а не просто пляжный отдых, могут поехать в Стамбул и Каппадокию. Нашим туристам рекомендуем ехать туда осенью. Цена на такой тур будет стартовать от 700 евро на человека. Правда, если планируете полетать на воздушном шаре, стоит учитывать стоимость — это обойдется в 200 евро на человека.

Также бюджетным вариантом будут автобусные туры по Европе с посещением популярных городов. Цены на них — от 400 евро на человека».

«Автобусные туры по бюджету и качеству — одно из оптимальных решений»

Ольга Курманова, директор компании ООО «ТОП-ТУР т»:

«В этом сезоне увеличилось количество продаж по направлению ОАЭ, которое стало доступнее в ценовой политике для туристов, чем, к примеру, 3—4 года назад.

Уверенными лидерами продаж являются автобусные туры в Европу, так как с точки зрения бюджета и качества это одно из оптимальных решений для туристов, желающих получить шенгенскую визу и отдохнуть на море за относительно небольшую сумму. Италия в этом году популярна среди туристов. Например, до конца августа в наших автобусах уже нет свободных мест.

Значительно увеличено количество авиарейсов в города РФ. Отдых в Краснодарском крае, Сочи и Анапе выбирает довольно большое количество туристов.

Конечно, нельзя не отметить ограниченность вариантов получения туристических шенгенских виз, некоторые страны на данный момент их просто не открывают. Если необходима виза, мы рекомендуем планировать поездку не позже, чем за 2—3 месяца до начала путешествия. Это позволит туроператору подать списки на визу в посольство и получить нужное количество слотов. Сам процесс рассмотрения документов составляет от 7 до 25 календарных дней.

«За впечатлениями — в круиз по рекам и Средиземному морю»

По моим наблюдениям, эпоха горящих туров закончилась. Это было актуально, когда для небольшой Беларуси был переизбыток направлений. Еще пару лет назад летом в один день могло улетать 10 самолетов в Турцию, два в Болгарию, а также чартеры в Египет, Албанию, Испанию, Грузию, Италию. Кроме того, активно использовались аэропорты соседних стран: Россия, Литва, Польша.

Естественно, при таком количестве предложений многие туроператоры несли убытки. Стараясь их нивелировать, продавали туры гораздо ниже себестоимости. Но на данный момент горящий тур — это, скорее, единичное предложение на рынке. При выборе такой путевки турист столкнется с ограниченными предложениями по отелям, срокам тура, датам вылета и количеству человек.

Раннее бронирование (5—8 месяцев до тура) — один из оптимальных и выгодных способов планировать свой отпуск.

Во-первых, большинство действительно качественных отелей предоставляют скидки раннего бронирования до 60% на проживание, действуют акции 2+1, 2+2, когда дети живут бесплатно в отеле.

Во-вторых, есть возможность сравнить разные страны и предложения, выбрать подходящие даты и сроки тура.

В-третьих, туроператоры, как правило, предоставляют рассрочку платежа на раннее бронирование.

Туристам, которые хотят ярких впечатлений, я посоветовала бы рассмотреть нетривиальные туры, к примеру, круизы по рекам России на теплоходах и морские круизы по Средиземному морю. Если бронировать их заранее, то стоимость каюты на двоих может составить около 1150 долларов за 5—7 дней отдыха.

Кроме того, много интересных направлений с удобной логистикой из Минска в Узбекистан, Киргизию, Иран, Дагестан, Армению, Грузию, а также большое количество бюджетных автобусных туров в Италию, Францию и Венгрию».

«Вместо отдыха на пляже можно поехать в гастротур»

Ольга Сорокина, специалист по туризму ООО «Сакуб»:

«Для многих туристов отпуск ассоциируется с отдыхом на море. Самый бюджетный вариант для белорусов в сезоне 2023 — это Грузия с вылетом из Минска и Турция из Москвы. Очень хорошие цены на ОАЭ, поэтому, несмотря на высокую температуру, данное направление в летний период в приоритете у наших туристов.

Средний чек на такую путевку — 2000 долларов на двоих за пакетный тур, который включает авиаперелет, проживание, питание, трансфер, медицинскую страховку и топливный сбор.

Хочу отметить, что туры с вылетом из Москвы стали намного выгоднее, поэтому наши туристы начали обращать на них внимание. Также вылетать на отдых можно из Варшавы, Вильнюса, Каунаса, Риги и других европейских городов.

«Раннее бронирование позволяет сэкономить до 30% от стоимости путевки»

Многие любят ждать горящие туры. Но стоит ли? Если выбрали путевку и в ней все устраивает, то однозначно стоит бронировать. Если же выходите за рамки бюджета или не нравится предложение, то можете подождать горящий тур. Однако можно остаться ни с чем. Нужный отель может быть переполнен, а авиабилеты просто отсутствовать, так как все раскупили. В итоге просто останетесь сидеть на собранном чемодане или переплатите за не очень подходящий тур.

Разумно планировать свой отдых заранее. Это возможность сэкономить до 30% от стоимости путевки. Например, такие направления, как Мальдивы, Сейшелы, Таиланд, Занзибар нужно бронировать заранее (даже за полгода).

Помимо отдыха на море можно забронировать экскурсионные туры. Это могут быть авиатуры или автобусные поездки в Европу. Их стоимость — от 250 евро на одного человека. Армения, Азербайджан, Грузия, Россия — очень колоритные направления. Если не хочется традиционного отдыха на пляже, можно поехать, например, в гастротур».

«Среди экзотических стран пользуется спросом Малайзия»

Алина Карпович, директор Madera Travel и Travel HUB:

«Турцию и Египет в этом году уже сложно назвать бюджетными. Например, стоимость отдыха в Египте (причем не самых лучших отелях) стартует от 2000 долларов и выше на двоих. Рейсы из Москвы будут дешевле, но из Минска самолеты летают без таких задержек рейсов, как могут быть в России.

Среди наших туристов также популярны Грузия и Армения. Эти направления выбирают еще и по той причине, что не нужно получать визу.

Один из самых бюджетных вариантов отдыха в этом сезоне — это ОАЭ. Цены могут стартовать от 1200 долларов (с завтраками), на все включено — от 2000 долларов на двоих. Правда, летом в ОАЭ очень жарко, поэтому не каждый выбирает этот отдых для себя.

Если говорим о Европе, то сразу же необходимо подумать о получении визы. И тут только два варианта: либо готовая шенгенская виза, либо запас времени на ее открытие. В основном выбирают для отдыха Грецию, так как сейчас проще всего получить данную визу. Визы Италии, Франции, Германии получить будет сложнее всего из-за отсутствия слотов для записи в посольство.

Если хочется поехать не только на пляжный отдых, но и за впечатлениями, можно рассмотреть экскурсионные или комбинированные туры. В таких вариантах пляжный отдых разбавляется интересной программой, чтобы посмотреть достопримечательности.

Если же потянуло на экзотику, то можно обратить внимание на Малайзию. У нас пользуется спросом Куала Лумпур с островом Лангкави. Такой тур будет стоить от 1995 долларов на человека».

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