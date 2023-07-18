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Украина разрушает дороги на границе с Беларусью

  • 18.07.2023, 8:37
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Украина разрушает дороги на границе с Беларусью

Строятся фортификационные укрепления.

Для укрепления обороны Украина разрушает дороги на границе с Беларусью. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

По его словам, граница с Беларусью была усилена максимально и данные работы не прекращаются. Они идут от Волыни до Черниговской области, по всей протяженности линии границы с Беларусью, которая составляет более тысячи километров.

Он добавил, что украинская сторона строит на границе инженерные заграждения, фортификационные укрепления, разрушает дороги. Демченко пояснил, что дороги разрушают для того, «чтобы сделать невозможным подход техники».

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