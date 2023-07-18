Анонсирован первый оригинальный электромобиль Mazda 18.07.2023, 8:48

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На рынке он появится в 2027 году.

Новый глава Mazda Масахиро Моро пообещал, что в 2027 году появится первый оригинальный электромобиль бренда. А к 2028 году компания увеличит производство «батарейных» моделей и совместно с Toyota ускорит разработку электрического оборудования. Об этом он объявил уже через месяц после назначения на пост. До него в течение пяти лет компанией руководил Акиру Марумото, пишет «Автоцентр».

Также новый генеральный директор пообещал активизировать усилия на китайском электромобильном рынке. По мнению топ-менеджера, электрификация в этой стране будет проходить быстрыми темпами и у Mazda есть шанс воспользоваться этим.

Свой первый электромобиль — электрическую версию кроссовера MX-30 — японская марка начала продавать в 2021 году. Изначально он был гибридом. Тогда как обещанный Моро оригинальный электромобиль разработают «с нуля».

Кроме того, Mazda планирует выпустить гибридную версию кроссовера CX-50. Серийное производство «топливной» модификации модели недавно стартовало на заводе компании в Алабаме.

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