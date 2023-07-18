В Беларуси могут ввести устный экзамен для ряда абитуриентов 1 18.07.2023, 8:56

Его будут сдавать абитуриенты социально-гуманитарных вузов.

Стало известно, что в Беларуси рассмотрят возможность введения устного экзамена в дополнение к централизованному экзамену для тех абитуриентов, которые поступают в вузы на социально-гуманитарные специальности. Подробности озвучил министр образования Андрей Иванец, пишет БелТА.

Он отметил, что сейчас важно провести анализ результативности сдачи устного экзамена для абитуриентов, поступавших на целевую форму подготовки. Иванец обратил внимание на то что, что, согласно мнению учителей, входивших во все приемные комиссии устного экзамена, а также представителей профессорско-преподавательского состава вузов, это довольно хорошая форма контроля знаний абитуриентов.

Министр образования сказал, что система образования готова рассмотреть возможность сдачи устного экзамена в дополнение к централизованному экзамену для социально-гуманитарных дисциплин.

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