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Российская пропаганда: Лукашенко готовится к войне

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  • 18.07.2023, 9:17
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Российская пропаганда: Лукашенко готовится к войне

Диктатор хочет развязать войну с Западом.

Лукашенко готовится к войне, пишет российское пропагандистское издание «Царьград». Так издание комментирует закон о народном ополчении в стране, который подписал диктатор.

«Судя по формулировкам закона, Лукашенко готовит страну к гипотетической войне с Западом», — заявили российские пропагандисты.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Лукашенко заявил, что не будет спрашивать разрешения у населения о вступлении в войну.

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