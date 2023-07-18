Российская пропаганда: Лукашенко готовится к войне 35 18.07.2023, 9:17

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Диктатор хочет развязать войну с Западом.

Лукашенко готовится к войне, пишет российское пропагандистское издание «Царьград». Так издание комментирует закон о народном ополчении в стране, который подписал диктатор.

«Судя по формулировкам закона, Лукашенко готовит страну к гипотетической войне с Западом», — заявили российские пропагандисты.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Лукашенко заявил, что не будет спрашивать разрешения у населения о вступлении в войну.

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