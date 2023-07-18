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Россиянин пытался поджечь мавзолей Ленина

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  • 18.07.2023, 9:23
  • 6,088
Россиянин пытался поджечь мавзолей Ленина

Он бросил бутылку с зажигательной смесью.

Россиянин пытался поджечь мавзолей Ленина в Москве.

По данным «Базы» 17 июля около 22 часов вечера 37-летний Константин Стачуков, накануне своего дня рождения, пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея. Бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась.

Мужчина был задержан сотрудниками МВД на месте происшествия. Пока на него было возбуждено административное дело по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции» и сегодня он будет доставлен в суд.

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