«То, что стоило €600, теперь стоит €1600» 2 18.07.2023, 9:29

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Белорусы рассказали, во сколько им обошелся отдых у моря.

И раньше сразу за вопросом о впечатлениях от отдыха шло уточнение: так а во сколько он обошелся? Сейчас же все приличия отброшены в сторону — вопросы о ценах уже не считаются праздным любопытством. Это всего лишь попытка сориентироваться в так быстро меняющейся стоимости путевок. Onliner.by спросил у читателей: за сколько им удалось съездить на море в этом году? Страны подобрали на любой запрос — от Турции до Латвии.

Турция

Турция — вечная классика летнего отдыха, о которой потенциально задумывался каждый. Последние несколько лет стало популярно не только летать в страну по пакетным турам, но и организовывать отпуск самим. Поэтому мы собрали разные варианты и узнали, сколько стоит и самостоятельно организованный отдых, и предложенный турагентами.

«На границе грела только одна мысль: что удалось прилично сэкономить»

Алина отправилась в Турцию с семьей: двое взрослых и 9-летний ребенок. До этого бывали там не раз, еще в феврале-марте бронировали пакетные туры на сентябрь. А в этот раз отпуск выпал на начало лета, и были мысли остаться отдыхать в Беларуси. Но весенняя хандра дала о себе знать, и стало понятно, что без моря не справиться.

Бюджет был с ограничениями, поэтому подходящих направлений оказалось не так много: в остальных местах либо холодно, либо дорого. Методом исключения дошли до Турции и Греции. Греции отдавали предпочтение как новой для себя стране.

— Мы обратилась в турагентство, но цены там, конечно, кусались, особенно на вылеты из Минска. А из Варшавы или Вильнюса пакетные туры предложить не могли. Поэтому было решено покупать билеты самостоятельно.

На Booking.com я забронировала отель под нужные даты. Пока мониторила билеты в Грецию, увидела очень выгодное предложение по вылетам в Анталью. На троих с багажом вышло около €330 в одну сторону из Варшавы. В то же время Греция стоила от €270 на человека.

Для отдыха выбрали городской отель в Аланье, где до этого еще не бывали, на 9 дней по системе «ультра все включено». Но сравнить цены на отдых опытные туристы все равно могут. По словам Алины, цены в лирах за два года выросли примерно в три раза. Например, экскурсии подорожали в среднем на $10—15.

Всего поездка обошлась в €1800—1900 на всех за жилье и дорогу. С вылетом из Минска этот вариант стоил бы минимум €2700. Плюс около €700 ушло на экскурсии и личные расходы. В итоге цена отдыха — €2500 на троих.

— Отдельно еще могу отметить дорогу до Варшавы. Выбирала переезд автобусом, а не на личном авто, так как уже была наслышана про обстановку на границе. Надеялась, что автобусы пропускают быстро. Но граница заняла более девяти часов!

Это был неприятный сюрприз, хотя я и понимала, что может быть накладка, потому выезжали за 1,5 суток. В автобусе были ребята, которые опоздали на рейсы. Обратно границу прошли за шесть часов. Дорога была очень утомительной, грело душу только то, что удалось прилично сэкономить.

«Два года назад летала в пятизвездочный отель за €650. Без комментариев»

Катерина к поездке не готовилась, решение уехать было спонтанным. Поэтому она рассматривала варианты только с «минимумом движений»: чтобы ничего не решать самой, приехать в аэропорт и оказаться в тепле. В итоге Турция перевесила благодаря более демократичным ценам.

Девушка на неделю оказалась в Аланье. Отель в 10 минутах от моря — очень простой, зато чистый. Удивление вызвали платные лежаки и зонтики на пляже, хоть и стоили они $1—2 в день. Wi-Fi был только в лобби, интернет в номере обошелся в $10 на все время.

Сам тур стоил €576, еще €200 ушло на траты на месте (экскурсии, угощения и сувениры) — в сумме меньше €800 на человека. Цены на туры в Египет на те же даты начинались от €900 только за перелет и отель того же уровня. Но важное уточнение: Катерина побывала на отдыхе в мае, до начала основного сезона. Даже покупаться в море не удалось — только помочить ножки, основное время девушка провела у бассейна.

— Два года назад в сентябре я летала в Сиде. Тогда я заплатила €650 за отель 5+. Он открылся всего за полгода до поездки — лучшего отеля я пока не встречала. Поэтому сравнение отдыха сейчас и два года назад лучше оставлю без комментариев. В этом году такой отель стоит минимум €1600 на человека. Хотя в целом я не заметила, чтобы цены в самой Турции сильно поменялись, — рассказывает туристка.

Латвия

Виктор и его семья решили не идти на поводу у стереотипов и открыли новое для себя направление.

«Местные и знакомые не понимали смысла такой поездки»

Виктор с женой и двумя детьми вернулся с отдыха совсем недавно — в начале июля. Рассматривали страны поближе, чтобы поездка на машине не превратилась в героическую борьбу, а все прошло комфортно, без переездов длиной в несколько дней. Так что думали о Литве и Латвии.

Выбор сделали в пользу Кестерциемса недалеко от Юрмалы. Остановились в свежепостроенном комплексе «Альбатрос» у моря с большой зеленой территорией и хорошей детской площадкой. С хозяйкой договаривались напрямую, без сервисов по бронированию жилья — оплата только по факту заселения. Бонусом к апартаментам шли парковка на закрытой территории и Wi-Fi.

— Нам интересно посмотреть страну, поездить на авто по территории без привязки ко времени и толпе отдыхающих. Мы успели побывать на месте гибели Цоя, в замке Яунпилс, посетили Юрмалу и Ригу. И насколько нас впечатлила Латвия, настолько не понравилась Рига.

Погода на Балтике не жаркая. Когда собирался дождь или было прохладно, мы садились в машину и ехали изучать страну. Но, несмотря на невысокую температуру воды, купались почти каждый день вместе с детьми. Прохладная вода, почти полное отсутствие людей вокруг (рай интроверта), мелкий песок, шикарнейший сосновый лес с землей, устланной черничником, минимум комаров днем — все это позволило хорошо отдохнуть.

Раньше в этом направлении семья не путешествовала. По словам Виктора, местные и знакомые предупреждали, что в Латвии очень дорого, и даже не понимали смысла такой поездки. Обошлась она, кстати, в €1515 на четверых за 8 дней.

— Но это без учета посещения IKEA и магазина с виски, который я люблю и коллекционирую, — делится мужчина.

Испания

В отличие от Латвии, Испанию можно назвать одним из символов жаркого летнего отдыха. Хотя наши герои выбрали и не самый типичный маршрут: они отправились в свадебное путешествие к океану на Тенерифе.

«Цены приятно удивили»

Пара начала готовиться к поездке за три с половиной месяца. Выбирали между Канарами и Мадейрой, были мысли и о Сицилии, но последний вариант быстро отпал из-за высокой цены.

— Неделю потратили на выбор острова, потом северной или южной части Тенерифе, а затем отеля. Поиском всего мы занимались сами, но для бронирования обращались в турагентство. Зачем, спросите вы? Это загадка даже для меня, — разводит руками Антон.

Окончательный выбор пал на четырехзвездочный отель Atlantic Mirage Suites & Spa — с хорошими отзывами, идеальным видом на океан и удобным расположением относительно разных достопримечательностей. Находится он в городке Пуэрто-де-ла-Крус. Бронь тура на 7 ночей с завтраками и ужинами обошлась в €1890.

Программу молодожены расписали насыщенную: посещение вулкана Тейде, «Лоро-парка» и всех его шоу, национального парка Рураль-де-Анага и обучение серфингу. Для путешествий по острову на три дня арендовали автомобиль — вышло €105 за аренду и €40 на бензин. Бронировали на месте, что было ошибкой: если делать это заранее, выходит немного дешевле и есть возможность выбрать автомобиль. Важный момент: арендных машин с автоматической коробкой передач на острове немного, и они значительно дороже.

— Стоит рассказать и о вождении. Это был мой первый опыт езды по серпантину. Первых полчаса я чувствовал, будто снова оказался в автошколе, даже ладошки потели. Но когда привыкнешь, чистый кайф. Взбираешься все выше и выше, видишь бушующий океан, горы и внезапно въезжаешь в облака — впечатления на всю жизнь, — вспоминает молодой человек.

На острове есть бесплатные развлечения, эмоции от посещения которых практически бесценны. Например, парк Рураль-де-Анага с трекинговыми маршрутами.

Но все, за что нужно платить, обходится недешево. Входной билет в «Лоро-парк» — €42 с человека. Зато пара провела там пять часов с огромным удовольствием. Подъем на вулкан Тейде — €45 на человека. При этом попасть туда не так просто: количество доступных билетов в день ограничено, а из-за погоды визит могут отменить или перенести на следующий день. Антон с женой попали на вулкан только с третьего раза.

— Отдельная статья расходов — серфинг. У меня было два занятия по два часа, и стоило это €80. Все вложения были оправданны: волна мне покорилась. Даже дважды, — улыбается Антон.

Поскольку в отеле были предусмотрены только завтраки и ужины, каждый день пара выбиралась в заведения на обед. На двоих выходило около €40 с морепродуктами, без них можно было уложиться в €30. В прошлом году пара уже отдыхала в Испании — на Майорке. И цены на Тенерифе, по словам Антона, приятно удивили: все оказалось минимум на 20% дешевле.

На Тенерифе пара летела из Варшавы, до и после перелетов останавливаясь там на два дня. Так что дополнительные деньги ушли на жилье и прогулки в Польше. В сумме все путешествие начиная от дороги до Варшавы и заканчивая шопингом обошлось в €3700 на двоих.

— Отдых оцениваю на 10 из 10. Мы хотели приятный климат, много природы, красоту вокруг — и все это получили.

Грузия

Долгое время Грузия считалась бюджетным вариантом, но сейчас можно услышать мнение, что по расходам отдых на Черном море может сравниться со Средиземноморьем. Журналисты поговорили с Владимиром, который с семьей провел неделю в Батуми во второй половине июня.

«Больше через турагентства не путешествуем»

Вместе с женой и двумя детьми мужчина летал на отдых в Батуми через Кутаиси. Билеты покупали в марте, тогда же зарезервировали апартаменты в 50 метрах от моря. Вместе с трансфером билеты и жилье обошлись в €1850 на четверых. Турфирма же предлагала путевку за €2560 с прямым перелетом до Батуми.

— Местные сказали, что цены в Батуми за два года выросли в два раза. Нам показалось, что напитки и фрукты отдавали почти бесплатно, но мясо и молочные продукты дороже, чем у нас, в два-три раза. Так что выгоднее было есть в заведениях. Наше расписание было таким: завтрак в апартаментах, обед в столовой или кафе, вечером ресторан. По городу перемещались на такси. Для удобства подключились к чатам местных, где можно было узнать, как сэкономить на еде и экскурсиях.

На все расходы вместе с экскурсиями ушло €800. И для себя мы сделали вывод, что через турагентства больше не путешествуем. Самостоятельная организация отдыха обошлась прилично дешевле.

Общая стоимость поездки составила €2650 на четверых.

ОАЭ и Иордания

Если Эмираты успели стать очень популярным местом отдыха, то Иордания для белорусов — страна пока довольно загадочная, хоть туда и летали чартерные рейсы из Минска. Наши герои решили взять от отдыха максимум и запланировали поездку сразу по двум восточным странам.

«В стоимость визы включено посещение многих достопримечательностей»

Даниил вместе с другом при выборе направления для отдыха руководствовались простым принципом: только те страны, в которые не нужна виза. К турагентам не обращались принципиально, чтобы иметь бо́льшую свободу в передвижениях. Изначально хотели поехать в Грузию, но оказалось, что билеты в Дубай стоят не намного дороже, как и жилье.

— Когда уже мы определись с Дубаем, мне на почту пришло уведомление об акции у Wizz Air: билеты из Абу-Даби в Акабу стоили $49—55. Так что было принято решение ехать еще и в Иорданию, где никто из нас до этого не был. Виза в эту страну оформляется по прилете или онлайн. Она стоит $100, но включает посещение многих достопримечательностей — например, день в Петре, вход куда отдельно обойдется в $70.

Самой дорогой статьей расходов оказались билеты до Дубая — 850 рублей без багажа в одну сторону. А вот трехзвездочная гостиница в центре стоила $62 в сутки без еды.

— В плане цен на еду все очень плохо. Прием пищи дешевле $15—20 с человека найти практически невозможно. Один раз мы сходили в ресторан Texas de Brazil, где платишь за вход около $60 и ешь сколько хочешь. В принципе, если больше в этот день не есть, то это очень хорошая цена, — улыбается Даниил.

Пляж находился в 30 минутах ходьбы от отеля, но друзья побывали там всего раз: жара днем была невыносимая. Дорога до Абу-Даби на автобусе стоила около $15, как и билет из центра города до аэропорта.

Цены на гостиницы в Иордании были в районе $40—60, но иногда в стоимость проживания была включена еда. Что касается питания в целом, то местный фастфуд оказался гораздо более демократичным по ценам, чем в Эмиратах.

Для перемещения по стране друзья арендовали машину за $50 в сутки. Стоимость бензина на четыре дня — еще около $90. Парни успели побывать на Мертвом море (пляжи в основном платные, около $20 в сутки), в замке крестоносцев Эль-Карак, Петре и пустыне Вади-Рам. Посещение многих достопримечательностей было включено в стоимость визы. Самым дорогим развлечением стала экскурсия по пустыне и ужин от бедуинов. В среднем же еда обходилась гораздо дешевле $20 (за редкими исключениями).

Вся поездка длилась 12 дней и обошлась в $1900 на каждого.

Вместо прощания: все персонажи наших историй не вымышлены, а совпадения не случайны. Но это не значит, что друг двоюродной тети соседа не ездил в эти же страны совсем за другие деньги. Так что не претендуем на то, чтобы называть эти поездки среднестатистическими, а только делимся историями недавних путешественников.

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