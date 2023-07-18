В Минске сильный ливень затопил улицы 18.07.2023, 9:46

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Общественный транспорт ходит с перебоями.

Жара в Минске сменилась ливнями, которые начались с ночи. Утро на некоторых улицах выдалось почти экстремальным: воды много, дороги начало подтапливать.

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Так заливает Минск

Читательница onliner.by прислала фото с улицы Одинцова: асфальта не видно, машины плывут по дороге. Причем это последствия. Воды так много, что многим трудно поверить, что это все дождь: ведь только вчера было ясно и за +30 жары.

А вот что сейчас делается на проспекте Независимости.

Другой читатель прислал видео с МКАД. По его словам, заливает так, что приходилось останавливаться — дороги впереди просто не было видно.

Поплыл и Зеленый Луг. Держим за него кулаки.

Партизанский проспект. В доме ремонтируют крышу как раз — это же надо, какое невезение!

На Логойском тракте льет особенно беспощадно.

Вот перекресток Логойского тракта с улицей Широкой. Рыбу еще удить не пробовали, но все возможно.

Минск, похоже, накрыло целиком. Льет и в центре, и на окраинах

Общественный транспорт ходит с перебоями

«Минсктранс» сообщает о периодических нарушениях в работе общественного транспорта из-за подтоплений. В частности, это произошло на улицах Кальварийской, Богдановича, Козлова, Платонова, Волгоградской, Славинского, Логойском тракте, Одинцова, Якубовского. Особую сложность добавляет то, что ливень обрушился на столицу в утренний час пик.

Что делать, если на машину упало дерево?

На улице Притыцкого посуше, но на машину упало дерево.

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