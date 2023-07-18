ВЧК-ОГПУ: Началась грызня в российских силовых структурах, кто будет отвечать за Крымский мост 18.07.2023, 10:19

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Крайними хотят сделать Минобороны и Росгвардию.

Близкий к российским силовикам ВЧК-ОГПУ пишет, что в силовых структурах РФ началась грызня, кто будет отвечать за удар по Крымскому мосту.

«Начальник Управления «Т» ФСБ РФ Сергей Демьянишников вчера вылетел в Краснодарский край. В Управлении «Т» за Крымский мост отвечает заместитель начальника Управления «Т» полковник Петр Олейников, назначенный на данную должность после первого взрыва на мосту.

В данный момент руководство Управления пытается отчитаться справками, мол, ранее докладывали о возможных диверсионных атаках на Крымский мост. Таким образом, Управление «Т» пытается снять ответственность за взрыв и переложить на Министерство обороны и Росгвардию», — пишет Telegram-канал.

Как писал сайт Charter97.org, вчера 17 июля, на Крымском мосту прогремели взрывы. Произошло обрушение одного пролета, еще один сошел с опоры, в которую и пришлось как минимум одно попадание.

Ряд украинских СМИ пишут, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Возможно, это спецоперация Службы безопасности Украины и Военно-морского флота страны.

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