ВСУ продвигаются под Бахмутом

ВСУ продвигаются под Бахмутом1
- 18.07.2023, 10:25
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Карты боев.
Украинские военнослужащие на Бахмутском направлении имеют частичный успех. Южнее Бахмута артиллерия защитников страны продолжает преуспевать.
В то же время на Сватовском направлении атакуют российские оккупанты и имеют частичный успех к югу от Масютовки. Как пишет «обозреватель», об этом говорится в аналитике DeepState.
Захватчики также продолжают давление в сторону Купянска и проводят штурмовые действия в районе Новоселовского. В результате тяжелых боев к западу от Кармазиновки у противника появилась посадка-плацдарм, кроме того, ситуация в данном районе требует дополнительного уточнения.
Тяжелая ситуация сохраняется в Серебрянском лесничестве. В районе Торского враг сосредотачивает резервы для дальнейших штурмовых действий.
На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещиевки и возле Орехово-Василевки. Силы обороны имеют частичный успех. Южнее Бахмута украинская артиллерия продолжает преуспевать.
Аналитики констатируют, что на Сватовском отрезке наблюдается очень тяжелая ситуация. Еще с начала года враг довел там численность личного состава до более 110 тыс. человек. Также враг применяет на этом участке фронта огромное количество артиллерии и задействует заключенных для изматывания украинской обороны.