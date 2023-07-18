Очереди и допросы: что происходит на границе Беларуси и Польши 18.07.2023, 10:38

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Ситуация стала особенно напряженной.

С чем в период летних отпусков приходится сталкиваться водителям и пассажирам, проходя единственный действующий пункт пропуска на белорусско-польской границе, - в репортаже DW.

Автодорожный пункт пропуска «Брест» (с польской стороны - «Тересполь») вот уже почти полгода остается единственным вариантом пересечения границы между двумя странами для тех, кто передвигается на легковых автомобилях и автобусах. До этого польские власти в ноябре 2021 года закрыли погранпереход «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны - «Брузги») после появления на белорусской стороне границы стихийного лагеря мигрантов.

Затем в феврале 2023 года на неопределенное время приостановил работу польский пункт пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны - «Берестовица»). Тогда в Варшаве объяснили свои действия «соображениями национальной безопасности». Сделано это было после того, как суд в Гродно вынес приговор журналисту Анджею Почобуту, которого признали виновным в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» и в «разжигании вражды». Почобута осудили на 8 лет лишения свободы.

Еще два погранперехода между Польшей и Беларусью («Песчатка» - «Половцы» и «Домачево» - «Славатыче») были закрыты во время пандемии коронавируса и с тех пор так и не работают. Также прервано железнодорожное сообщение для пассажирских поездов через белорусско-польскую границу.

В очередях на границе простаивают и автобусы

С наступлением периода летних отпусков ситуация на белорусско-польской границе в Бресте стала особенно напряженной. Это отмечают и те, кто решил съездить в ЕС на собственном автотранспорте, и те, кто пользуется рейсовыми автобусами. Водитель из Бреста Александр (по просьбе собеседника имя изменено) сейчас регулярно водит пассажирский автобус в польские города Бяла-Подляска и Варшава.

«С февраля, когда поляки закрыли свои «Бобровники» и уехать в Польшу стало можно только через «Брест», обстановка изменилась очень сильно, - констатирует Александр. - Появилось намного больше не только машин, но и автобусов. То, что для них есть отдельный канал на границе, на ситуацию особо не влияет: ведь пункт пропуска только один. Если на легковой машине из-за очередей здесь может уехать в Литву, пересечь там границу и попасть в ЕС, то для рейсового автобуса это не вариант: мы должны двигаться строго по маршруту».

Водитель также отмечает, что раньше считалось нормальным, когда обе границы автобус проходил за четыре часа. Теперь рассчитать время в пути невозможно. «Бывает и 12 часов в очереди простоишь, если скопилось много автобусов. Коллеги жаловались, что нет никакой согласованности с турфирмами: они отправляют свой транспорт в шопинг-туры или путешествия, но эти автобусы подвергают тщательному досмотру, а ждут все остальные», - делится Александр.

Теперь он, по собственному признанияю, чтобы планировать домашние дела, даже семью вынужден всегда предупреждать о том, насколько выбился из графика во время очередного рейса.

«Беседы с пристрастием» с людьми в штатском

Но не только наплыв транспорта влияет теперь на время прохождения границы в пунктах пропуска. Куда больше времени теряется из-за вызовов пассажиров на беседы и проверку телефонов после прохождения паспортного контроля. Александр признается, что редкий рейс в последние недели обходится без этой процедуры.

«На такие допросы пассажиров периодически вызывали и раньше - сразу после президентских выборов в 2020 году, - вспоминает водитель из Бреста. - Но тогда для многих границы были закрыты из-за пандемии и движение транспорта было не столь активное. Постепенно начало бросаться в глаза, что в пунктах пропуска появились непонятные люди - не пограничники и не таможенники. Вот тогда некоторых пассажиров и стали уводить на допросы, тщательно проверять багаж, а потом дело дошло и до изучения телефонов».

По словам Александра, людей в штатском на границе стало гораздо больше нынешней весной, когда появилась информация об атаке на военный российский самолет на аэродроме Мачулищи под Минском. С тех пор длительные допросы некоторых пассажиров стали нормой, причем обратно в автобус возвращаются не все из них.

«Могу сказать, что этим летом у меня был период, когда каждый рейс был отмечен вызовами людей на такие беседы, - сообщил собеседник DW. - Заранее об этом не знаешь: обычно решение принимается в тот момент, когда пограничник проверяет паспорта. Что-то у него в компьютере высвечивается и появляется человек в штатском». Само такое общение, по словам водителя, может длиться по-разному - иногда оно занимало до двух часов. Все это время автобус должен ждать вызванного на беседу пассажира, если пограничник не даст сигнал, что того уже не отпустят.

Граждане Украины - под особым контролем на границе

Александр также обращает внимание на то, что в последнее время при выезде из РБ в Польшу подобного рода контроль немного ослаб, а вот на въезде в Беларусь, напротив, стал строже. Особый интерес у проверяющих вызывают граждане Украины: в большинстве случаев их ждет беседа и проверка телефонов.

«Как я понял со слов самих украинцев, у них интересуются целью визита в Беларусь и дальнейшим маршрутом, - продолжает Александр. - Понятно, что теперь напрямую из Украины ни в Беларусь, ни в Россию не попадешь. Вот и беседуют, пытаясь вычислить - нет ли «диверсантов» среди них».

О том, как она пыталась попасть к родственнникам в Бресте, DW рассказала гражданка Украины Мария (имя изменено). По словам девушки, сама она - из Херсонской области, а теперь живет и работает в Варшаве: «В Брестской области у меня родственники, стараюсь их регулярно навещать. Раньше проблем с пересечением белорусской границы не было, пограничники могли поинтересоваться только, куда еду и сколько дней там планирую быть».

Можно получить запрет на въезд в Беларусь

Но во время очередного пересечения границы в июне девушку после паспортного контроля отправили на «дополнительное собеседование». Представители какой силовой структуры его вели, Мария не знает. У нее сразу забрали мобильный телефон, стали изучать список контактов, активность в соцсетях и мессенджерах.

«Я в курсе, что такие проверки происходят и перед поездкой в Беларусь людям рекомендуют чистить телефон, - отмечает Мария. - Но мне чистить там особо нечего: я не участвовала в протестах в Беларуси и не подписана на Telegram-каналы, признанные в этой стране «экстремистскими».

Тем не менее беседа продлилась почти полтора часа. Девушки, по ее словам, расспрашивали о ее увлечениях, но больше всего интересовались отношением к украинской армии. «Потом разговор резко зашел о каких-то взрывах в Беларуси, и что в этом в виноваты украинцы. Я пыталась отвечать, что понятия не имею о чем идет речь, но это вызывало только агрессию у людей, которые вели допрос», - вспоминает Мария.

В итоге в ее паспорте появился штамп о запрете въезда в Беларусь. Рейсовый автобус в Брест уехал без украинки: девушку пересадили на другой автобус, который отвез ее обратно в Варшаву. Мария говорит, что после пережитого на границе у нее больше нет желания еще раз попытаться попасть в Беларусь.

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