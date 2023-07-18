Здоровенная оплеуха для Путина Тарас Загородний

18.07.2023, 10:39

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Фото: Getty Images

Где спрятана смерть Кощея?

Где сакральное место, которое хранит Владимир Путин? Есть две ключевые точки. Кремль – как символ российской власти. И Крымский мост – как символ ее оккупационной политики.

На охрану этих двух объектов россияне тратят больше всего усилий. Не помогает. СБУ во второй раз с начала полномасштабного вторжения подорвала Крымский мост.

Подрыв моста – это здоровенная оплеуха по «сакральности российской власти». Очень болезненная и неприятная. Путин пропускает ее повторно. А СБУ Малюка во второй раз демонстрирует, что для нее не существует невозможных задач на территориях, занятых врагом. Она полностью обыгрывает и ФСБ, и ГРУ. Спецоперации подобного уровня сложности, видимо, войдут в учебники истории спецслужб.

И, главное, такие спецоперации меняют ход войны и баланс сил в пользу Украины. Ведь, кроме престижа российской власти, есть и другой важный аспект – СБУ наносит мощный удар по логистике врага во время украинского контрнаступления. Глава службы Малюк уже говорил, что мост – законная цель для Украины, потому что россияне перебрасывают по нему технику и военную силу.

Два слова о том, чем наносились удары. По моим данным, морские надводные дроны – уникальная украинская технология. Служба безопасности привлекла специалистов и смогла в короткие сроки разработать эффективное оружие. Дроны уже отлично проявляли себя во время атаки на бухту в Севастополе в октябре 2022-го.

Дописывая пост, зашел в Telegram-канал cлужбы, посмотреть нет ли официального сообщения о новой «бавовне». После прошлого подрыва Крымского моста СБУ не сразу подтвердила свою причастность к операции. Однако позже это фактически сделал глава службы, подчеркнув, что все детали будут после победы.

На этот раз в СБУ пока только намекнули, что именно они провели спецоперацию, – переработали текст народной песни: «Соловейко, рідний брате, знову міст пішов «поспати». Та раз… Два». Музика – народна. Слова – СБУ». Кстати, после прошлогодней «бавовны» на мосту служба также перефразировала Шевченко: «Світає, міст гарно палає. Соловейко у Криму СБУ зустрічає».

Хочу предложить службе свой вариант для публикации, когда мост взлетит в воздух снова: «Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, а міст утретє полетів». Уверен, время такого сообщения не за горами.

Тарас Загородний, censor.net

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