Как охладить тело летом: пять неожиданных советов 1 18.07.2023, 10:46

Горячий чай или теплый душ могут спасти от жары.

Жара негативно влияет на наше самочувствие и здоровье. Из-за высокой температуры снижается наша продуктивность, появляется усталость и сонливость.

Кондиционер может привести к возникновению тяжелых заболеваний, поэтому следует пользоваться им осторожно. Insider нашел действенные способы, которые помогут безопасно охладить тело.

Ментол

Это природное вещество уменьшает чувство жары. Исследователи считают, что оно активизирует специальные рецепторы в клетках кожи и рта, которые предназначены для восприятия низкой температуры и испытывают прохладу.

Ментол содержится в различных продуктах, лекарствах и чае. Этот метод работает быстро, но действует всего 15 минут.

Избегайте сладкой, тяжелой пищи

Холодное мороженое не спасет вас от жары, а наоборот сделает ваше тело горячее. По словам врачей, сахар ускоряет метаболизм, и человек начинает ощущать внутренний жар. Горячая и богатая углеводами пища тоже повышает температуру тела.

Горячий чай

Употребление такого напитка сохранит прохладу в теле. Согласно исследованию 2012 года, употребление горячего чая помогает потеть и это позволяет вашему телу охладиться.

Пот должен испаряться, чтобы иметь охлаждающий эффект. А если воздух влажный, то такой метод, к сожалению, не сработает.

Теплый душ перед сном

Это поможет вам спать крепче даже в жаркий день. Теплая вода вызывает физические изменения, снижающие температуру тела.

Отдельное одеяло

Спать под отдельным одеялом от партнера поможет избежать жары. Отдельные одеяла удерживают тепло вашего партнера подальше от вас и ваше тело дольше останется прохладным.

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