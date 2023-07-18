закрыть
18 июля 2023, вторник, 10:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка рассказала, что происходит с генералом Суровикиным

  • 18.07.2023, 10:49
Украинская разведка рассказала, что происходит с генералом Суровикиным
Сергей Суровикин

В России жабы соревнуются с гадюками.

Заместитель командующего объединенной группировкой войск России в Украине генерала Сергей Суровикин находится на территории РФ, его частично лишили полномочий.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов во время телемарафона.

Он отметил, что после неудачного бунта предводителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в РФ «жабы соревнуются с гадюками», а Суровикин фактически лишен своих полномочий.

«Если говорить о его дальнейшей судьбе, то посмотрим, она еще не решена», - добавил Юсов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина