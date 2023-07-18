Украинская разведка рассказала, что происходит с генералом Суровикиным 18.07.2023, 10:49

Сергей Суровикин

В России жабы соревнуются с гадюками.

Заместитель командующего объединенной группировкой войск России в Украине генерала Сергей Суровикин находится на территории РФ, его частично лишили полномочий.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов во время телемарафона.

Он отметил, что после неудачного бунта предводителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в РФ «жабы соревнуются с гадюками», а Суровикин фактически лишен своих полномочий.

«Если говорить о его дальнейшей судьбе, то посмотрим, она еще не решена», - добавил Юсов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».