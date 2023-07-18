Как выглядит самый дорогой дом в Беларуси, который продали в июне 2023 года 3 18.07.2023, 10:55

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Он находится в закрытом поселке.

Самый дорогой дом, проданный в июне 2023 года, был построен в 2012 году в элитном поселке клубного типа «Логожеск», который находится в 27 км от МКАД. Его купили за 382 тысячи долларов. Realt показал, как выглядит этот дом.

Этот коттедж был построен из клееного бруса. Первый этаж выполнен из бетона, облицованного натуральным камнем. В цокольном этаже находится гараж. Общая площадь здания — 478,9 кв. м., участка — 15 соток.

Территория коттеджного поселка огорожена и охраняется, ведется видеонаблюдение. Со всех сторон комплекс окружен лесным массивом, вблизи расположен горнолыжно-спортивный комплекс «Логойск».

В доме сделан современный ремонт, он полностью меблирован, установлена импортная техника. Полы выполнены из дубовой, кедровой паркетной доски, двери — массив из кедра. Также есть камин, финская сауна, отапливаемый гараж, три санузла.

По данным НКА коттедж был продан за 382 тысячи долларов.

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