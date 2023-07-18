В Мозыре дорога в магазин превратилась в опасный квест

В Мозыре дорога в магазин превратилась в опасный квест3
- 18.07.2023, 11:07
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Видеофакт.
В Мозыре на улице Интернациональной появился «увлекательный аттракцион». Здесь идут земляные работы, но в какой-то момент для пешеходов образовалась узкая дорожка, по которой они ходят в магазин. При этом от огромной ямы она ничем не огорожена.
Пользователи отмечают, что в воскресенье, 16 июля, рабочие «поставили в этом месте заборчик, когда уходили, но он, видимо, кому-то помешал». Судя по видео, ограждение оказалось в яме. Помог ли ему кто-то упасть или оно сделало это само — неизвестно, пишет «Зеркало».